Bard, czyli czat AI w wyszukiwarce Google

Bard to innowacyjna usługa konwersacji oparta na sztucznej inteligencji, zaprezentowana przez Google’a we wpisie https://blog.google/technology/ai/bard-google-ai-search-updates/. To czat, który ma zrewolucjonizować rynek wyszukiwarek internetowych! To również odpowiedź Google’a na świetnie przyjętą przez społeczność usługę Chat GPT od Open AI i zapowiedź jego integracji z wyszukiwarką Bing. Kiedy Bard będzie widoczny w wynikach wyszukiwania? Dokładna data nie jest znana, jednak zaufani testerzy już otrzymali dostęp do nowej usługi. Google deklaruje jego publiczne wdrożenie już w ciągu kilku tygodni!

Bard to system sztucznej inteligencji oparty na długo rozwijanej przez Google technologii LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Dodanie go widoku wyszukiwarki to innowacja, która z pewnością wpłynie na wiele aspektów naszego codziennego życia. Dla użytkowników to kolejny sposób na szybki i łatwy dostęp do wiedzy i odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Dla właścicieli serwisów internetowych to obawa, o ograniczony ruch z wyszukiwarek internetowych. Branża SEO szczególnie powinna śledzić poczynania Google’a we wdrożeniu czatu AI do wyszukiwarek.

Bezpośrednie odpowiedzi opracowane przez sztuczną inteligencję wpłyną na liczbę wejść na stronę. Użytkownik spełni swoje potrzeby bezpośrednio w wyszukiwarce, przez co nie będzie skłonny do rozpoczęcia sesji w danym serwisie. Nowa usługa w szczególności ograniczy ruch na stronach blogowych i poradnikach. Mniejszego wpływu można spodziewać się dla serwisów e-commerce, jednak wnioski i efekty z wdrożenia Barda nie są jeszcze znane. Czy jesteśmy w stanie uchronić się przed działaniem Barda? Tworząc wartościowe treści, nadal mamy przewagę nad czatem opracowanym przez Google’a. Zaufanie do treści generowanej automatycznie jest wśród społeczeństwa ograniczone, a testy narzędzia Chat GPT pokazują, że narzędzie nie jest nieomylne.

Bard ma zrewolucjonizować rynek wyszukiwarek internetowych i umożliwić użytkownikom szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji oraz odpowiedzi na ich pytania. Podejrzewam, że w znacznym stopniu wpłynie na ruch na stronach właścicieli serwisów internetowych. Szczególnie na początku, gdy spora rzesza użytkowników ruszy do testów narzędzia. Pamiętać trzeba jednak, że tworzenie wartościowych treści nadal daje przewagę nad generowanymi automatycznie przez narzędzie AI i na ten moment przewaga wciąż jest po stronie człowieka, nie robota. [Piotr Baran, Dyrektor Operacyjny w Harbingers]